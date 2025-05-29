Власти Нижнего Новгорода выделят около 27 млн рублей на ремонт дорог

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода запланированы масштабные работы по обновлению дорог, тротуаров и внутридворовых проездов в 2025 году. Информация о предстоящих мероприятиях появилась на сайте госзакупок, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Подрядчик, который выиграет тендер, должен будет завершить восстановление дорог до 31 августа 2025 года. На реализацию этих планов администрация города выделит 27,5 миллиона рублей.
Так, специалисты займутся приведением в порядок участков на проспектах Кирова и Октября. Кроме того, запланирован ремонт на Южном шоссе, на улице Карьерной и на участке от проспекта Молодежный до улицы Ватутина.
Питьевые фонтанчики установили еще в 12 парках Подмосковья
На «Госуслугах» появится функция подтверждения смены пароля через знакомого
МЧС запросило 155 миллиардов рублей на восстановление всех убежищ
Мемориал в память о репрессированных священниках убрали в храме во Владимире
Подмосковные спасатели напомнили об опасности диких пляжей
Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте