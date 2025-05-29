Власти Нижнего Новгорода выделят около 27 млн рублей на ремонт дорог

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода запланированы масштабные работы по обновлению дорог, тротуаров и внутридворовых проездов в 2025 году. Информация о предстоящих мероприятиях появилась на сайте госзакупок, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Подрядчик, который выиграет тендер, должен будет завершить восстановление дорог до 31 августа 2025 года. На реализацию этих планов администрация города выделит 27,5 миллиона рублей.

Так, специалисты займутся приведением в порядок участков на проспектах Кирова и Октября. Кроме того, запланирован ремонт на Южном шоссе, на улице Карьерной и на участке от проспекта Молодежный до улицы Ватутина.