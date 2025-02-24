Власти Нижнего Новгорода выделили 1,5 млрд рублей на строительство трех детсадов

Три новых детских сада появятся в Нижнем Новгороде, на их строительство выделят 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сайт государственных закупок.

По опубликованным данным, заказчиком работ выступает Главное управление по капитальному строительству. Два детских сада будут построены в Советском районе, еще один — в Автозаводском.

Один из детских садов (№ 42 по генплану) будет располагаться у деревни Кузнечиха на территории комплексной застройки «Север-Север». Стоимость контракта составит 452 миллиона 690 тысяч 340 рублей.

Второй детский сад (№ 22 по генплану) появится в жилом квартале, ограниченном проспектом Гагарина, улицами Бекетова, Нартова и Медицинской. Его строительство обойдется в 480 миллионов 106 тысяч 740 рублей. Третий объект возведут в ЖК «Торпедо» за 537 миллионов 334 тысячи 870 рублей.