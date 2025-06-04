Власти Нижнего Новгорода сообщили о начале масштабных работ по ремонту школ

В период летних каникул в Нижнем Новгороде стартовали работы по обновлению зданий школ и детских садов. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на заявление мэра Юрия Шалабаева.
По словам градоначальника, в настоящее время уже ведется ремонт в нескольких учебных заведениях. В зависимости от состояния зданий проводятся различные виды мероприятий: от капитального ремонта фасадов, кровли и внутренних инженерных систем до благоустройства прилегающих территорий.
Особое внимание уделяется объектам дополнительного образования. Ведутся работы по обновлению филиала Дворца детского творчества имени Чкалова на улице Композитора Касьянова, а также школы искусств «Изограф».
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