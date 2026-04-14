Власти Нижнего Новгорода пообещали завершить восстановление Триумфальной арки в 2026 году

Работы по восстановлению исторической Триумфальной арки на улице Советской в Нижнем Новгороде планируют закончить в текущем году. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на городской департамент строительства и капитального ремонта.

Летом 2025 года муниципальное казенное учреждение «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» заключило контракт с акционерным обществом «ТСНРУ». В рамках договора подрядчик подготовит проектную документацию, выполнит инженерные изыскания и обустроит выставочное пространство в районе домов № 20 и № 22 по улице Советской, а также восстановит Триумфальную арку.

Сейчас активно ведутся проектно-изыскательские работы. Завершить строительство самой арки планируется до 10 августа, а создание выставочного пространства — до 15 ноября. Общая сумма заключенного контракта составила 314 миллионов рублей.