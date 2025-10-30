Власти Нижнего Новгорода пообещали завершить ремонт моста у Высоковской церкви до конца года

Пешеходный мост рядом с Высоковской церковью в Нижнем Новгороде ожидает капитальный ремонт, который планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию Советского района.

Договор на выполнение реставрации был подписан 22 октября 2025 года. В ходе работ подрядчик заменит устаревшие конструкции переправы, включая покрытие и перила, установит новое металлическое основание и современные ограждения.

На реализацию проекта выделили около 570 тысяч рублей из городской казны в рамках целевой программы развития дорожного хозяйства города, добавило НИА «Нижний Новгород».