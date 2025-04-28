Власти Нижнего Новгорода начали борьбу с неправильной парковкой самокатов

В Нижнем Новгороде активно борются с неправильной парковкой самокатов. С апреля управление административно-технического и муниципального контроля администрации города проводит проверки, написал сайт pravda-nn.ru .

По результатам рейдов завели 105 административных дел против операторов электросамокатов. В девяти случаях СИМ были припаркованы в неразрешенных местах, а в 96 — оставлены на пешеходных дорожках, тротуарах, газонах и площадках для детей и спорта. Два производства закончились штрафами на общую сумму 60 тысяч рублей.

Также с улиц города эвакуировали 76 электросамокатов, нарушающих правила парковки. Сейчас они находятся на штрафстоянке административно-технической инспекции. Двоим операторам уже вернули их СИМ.

Сообщить о нарушениях можно через портал «Госуслуги», сайт администрации или непосредственно в управление административно-технического и муниципального контроля.