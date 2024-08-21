Власти Нижнего Новгорода: до конца 2024 года в городе ликвидируют около 120 свалок

Порядка 120 свалок планируют ликвидировать в Нижнем Новгороде до конца 2024 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные первого заместителя директора департамента благоустройства местной администрации Алексея Краснова.

Он пояснил, что власти города заключили муниципальные контракты на уничтожение несанкционированных свалок во всех районах.

Специалисты уже вывезли чуть больше половины отходов от плана. Работы были проделаны в рекреационных зонах, оврагах, лесах, пояснил Краснов.