Власти Нижнего Новгорода анонсировали продление Автозаводской линии метро

Власти Нижнего Новгорода намерены продолжить расширение Автозаводской ветки метро. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на МКУ «ГУММиД».
Сейчас на центральных улицах города ведутся строительные работы по созданию новой ветки метро, соединяющей площадь Горького с площадью Свободы и проходящей далее до Сенной площади. В планах на 2026 год — появление соответствующих станций метро.
Однако администрация не собирается останавливаться на достигнутом: программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года предусматривает удлинение Автозаводской линии от остановки «Парк Культуры» с добавлением двух новых станций — «Мончегорская» и «Юго-Западная».
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