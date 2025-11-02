Власти Нижегородской области выпустили прогноз развития региона на 2026–2028 годы

Документ включает оценки роста экономики, изменения доходов населения, динамики потребительских цен и прочих важных индикаторов. Предложено несколько возможных сценариев будущего, среди которых наименее оптимистичный носит название «консервативный».

Эта схема базируется на предположениях сохранения текущих уровней санкций и жестких ограничений монетарной политики государства, а также постепенного повышения налоговой нагрузки и обязательных платежей. Если события пойдут по этому пути, то темпы роста зарплаты будут невысокими: увеличение составит лишь 1,9% в 2026 году, 2,6% в 2027-м и 3,3% в 2028-м.