Власти Нижегородской области составили рейтинг муниципалитетов за 2024 год

Ежегодную оценку деятельности органов местного самоуправления за 2024 год провела Нижегородская область. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на публикацию заместителя губернатора Егора Полякова.

Итоги рейтинга строились на анализе 14 показателей, характеризующих экономическую и социальную сферу муниципалитетов, а также степень удовлетворенности жителей деятельностью местной власти.

Так, среди округов с населением более 70 тысяч человек победителем стал Арзамас, второе место заняла Павловская округа, третье — Выкса. В группе муниципалитетов с населением от 25 до 70 тысяч человек победил Володарский муниципальный округ, далее следуют Шахунья и Семенов.