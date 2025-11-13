Власти Нижегородской области сообщили о скором открытии школы имени Молева в Дзержинске

Школа имени Молева в Дзержинске Нижегородской области приближается к завершению строительства. Представители родительского комитета и мэр города Михаил Клинков осмотрели ход работ на объекте. В здании бассейна начато устройство теплых полов и установка оборудования, а в самой школе ведутся внутренние отделочные работы. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Территория вокруг школы благоустроена: высажены кустарники и деревья, включая спиреи, сирень, сосны и липы. Вскоре школа будет подключена к системе отопления, что ускорит завершение отделочных работ.

Представители мэрии подтвердили, что выявленные ранее недочеты и дефекты устраняются. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года, после чего будет проведено тестирование инженерных систем, включая отопление.