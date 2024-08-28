Власти Нижегородской области рассказали о создании Института демографического развития
Институт демографического развития планируют создать в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Глеба Никитина.
По его словам, основной задачей учреждения станет изучение потребностей местных жителей. Также специалисты совместно с профильными органами власти займутся разработкой востребованных мер поддержки.
Институт возглавит Евгений Журавлев, суперфиналист проекта «Лидеры России». Он имеет 10-летний опыт работы в бизнесе.
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