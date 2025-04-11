Власти Нижегородской области предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Министерство экономического развития Нижегородской области предложило запретить продажу алкоголя в воскресенье. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Если законопроект примут, то в регионе ограничат продажу спиртных напитков по воскресеньям, а в субботу разрешат продажу с 10:00 до 16:00. В будни алкоголь можно будет купить до 20:00.
Власти также предложили не выставлять алкогольную продукцию около касс. Исключение — бары и клубы, на них эти ограничения не распространяются. Закон может вступить в силу 1 сентября 2025 года.
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