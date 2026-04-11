Власти Нижегородской области анонсировали строительство школы на 725 учеников в Чкаловске

В Чкаловске в скором времени начнется строительство школы, рассчитанной на 725 учеников. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную инспекцию государственного строительного надзора.

Новое образовательное учреждение будет расположено на улице Ленина. Проект предусматривает разделение здания на отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы. Занятия планируется проводить в одну смену, при этом в каждом классе смогут учиться по 25 человек.

Для учеников младших классов будут созданы специальные учебные кабинеты, а также спальни для групп продленного дня. Кроме того, в школе появятся специализированные помещения: кабинет природоведения с лабораторией, лингафонные классы и аудитории для занятий робототехникой.