Власти Москвы сообщили о росте числа самозанятых

В столице России официально зафиксировано более двух миллионов человек, которые ведут свою профессиональную деятельность без формального трудоустройства. Особенно популярны среди них сферы образования, искусства и предпринимательства, сообщила «Москва.ру» со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития.
По информации экспертов, увеличение числа самозанятых свидетельствует о растущей экономике города и активном участии жителей в бизнесе. Заммэра столицы Мария Багреева отметила, что многие предпочитают логистическое направление деятельности.
С 2019 года общий доход соотвутствующих лиц достиг 1,7 триллиона рублей. За первые пять месяцев 2024 года в бюджет поступило 6,5 миллиарда рублей налогов.
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