Власти Москвы сообщили о росте числа самозанятых

В столице России официально зафиксировано более двух миллионов человек, которые ведут свою профессиональную деятельность без формального трудоустройства. Особенно популярны среди них сферы образования, искусства и предпринимательства, сообщила «Москва.ру» со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития.