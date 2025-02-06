Власти Москвы анонсировали завершение 150 проектов редевелопмента в 2025 году

В 2025 году планируется завершить реализацию 150 комплексных проектов редевелопмента из общего числа 302 одобренных в российской столице. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на данные столичных властей.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, администрация города контролируют процесс обновления общественных пространств и оказывает поддержку инвесторам.
В рамках договора подробно расписаны все этапы реализации программ, начиная с разработки проектной документации и заканчивая введением объектов в эксплуатацию. Обязательства сторон обеспечиваются банковской гарантией.
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