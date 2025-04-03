Власти Москвы анонсировали открытие завода стеклопакетов в Зеленограде

В Зеленоградском административном округе Москвы в течение года начнет работу новое предприятие. Подробности раскрыл руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов, сообщила «Москва.ру».
По его словам, завод будет специализироваться на выпуске стеклопакетов. Площадь объекта превышает 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, поблизости планируется построить еще три фабрики, которые станут выпускать продукцию для строительной отрасли.
Участок земли площадью четыре гектара был предоставлен Москвой в аренду на льготных условиях — всего за один рубль в год.
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