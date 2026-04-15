Власти Марий Эл сообщили о единовременных выплатах пострадавшим от паводка

Руководитель администрации главы Марий Эл Лидия Батюкова провела заседание межведомственной рабочей группы, чтобы обсудить вопрос оказания помощи жителям, чьи дома оказались в зоне затопления. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» .

В ходе заседания были даны поручения ответственным лицам: им предстоит определить, в каком размере и по каким критериям будет предоставляться единовременная материальная помощь.

Сейчас в регионе продолжается работа по ликвидации последствий паводка. Благодаря заранее проведенным организационным мероприятиям и работе комиссии по чрезвычайным ситуациям ситуацию удалось стабилизировать. Уровень воды в реках Марий Эл снижается, за исключением Волги.