Власти Ленобласти запустили акцию с бесплатным получением живой елки к Новому году

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области запустил акцию, которая дает местным жителям возможность бесплатно срубить новогоднюю елку. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Для участия в акции нужно приехать в выбранное лесничество с паспортом и оформить документы на заготовку одной ели. Важно отметить, что деревья разрешено рубить только на участках, где требуется обязательная вырубка, например под линиями электропередач, написал «Петербургский дневник».

Сотрудники лесничеств вместе с полицией будут патрулировать территории и проверять транспорт, чтобы предотвратить незаконную рубку.