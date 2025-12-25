Власти Ленобласти сообщили о планах открыть станцию метро в Кудрово через пять лет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии с жителями заявил, что станцию метро в Кудрово планируют открыть в 2029 году. Об этом сообщил « Петроград »

Жители города интересовались причинами задержек строительства из-за транспортных проблем в районе. Глава региона подтвердил, что текущий срок по графику властей — 2029 год. По его словам, областные службы не могут начать ремонт некоторых дорог без согласования с властями Петербурга, поскольку проблемный участок относится к территории города.

Власти развивают автомобильную инфраструктуру как альтернативу метро. Например, планируется спрямление улицы Строителей для нового выезда из жилых кварталов.