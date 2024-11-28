Власти Ленобласти: обновленный Дом офицеров в Сертолово откроют в 2026 году

Специалисты организовали подготовительные работы для реконструкции Дома офицеров в Сертолово Ленинградской области. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные заместителя председателя регионального правительства Евгения Барановского.

По его словам, Госстройнадзор уже выдал разрешение на реконструкцию объекта. Проект предполагает расширение полезной территории здания. Такие меры позволят создать дополнительные художественные мастерские. Кроме того, ожидается обновление зоны для семейного досуга.

Барановский отметил, что работы планируют завершить в 2026 году. Дом офицеров, добавил представитель администрации, стал местом встреч и творчества.