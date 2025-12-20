Власти Ленобласти объявили о снижении числа разводов на 22%

В Ленинградской области за год зафиксировано снижение числа разводов на 22%. Об этом сообщил « Росбалт » со ссылкой на данные вице-губернатора по социальным вопросам Александра Кялина.

Кроме того, в регионе отмечается рост семейной активности. В более чем трех тысячах семей появился третий или последующий ребенок.

По словам представителя администрации, 11 ноября 2022 года стало рекордным для Ленинградской области: было зарегистрировано 208 браков, что является самым высоким показателем за последние пять лет.