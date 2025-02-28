Власти Кузбасса выделили больше 100 млн рублей на защиту лесов от пожаров

Власти Кузбасса выделили 100,2 миллиона рублей на меры по защите лесов от пожаров. Департамент лесного комплекса региона сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий старт сезона лесных пожаров начался раньше запланированного срока, написал сайт sibdepo.ru .

Средства пойдут на организацию авиационного патрулирования, круглосуточный наземный мониторинг, покупку специализированного оборудования и проведение профилактических мер.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника департамента лесного комплекса Кузбасса Андрей Костюченко, регион полностью обеспечен лесопожарной техникой, что позволяет эффективно защищать лесной массив и прилегающие населенные пункты. Кроме того, планируется усилить работу по обеспечению лесоавиационных операций, на которые выделено 16,9 миллиона рублей.