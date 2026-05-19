Власти Курганской области напомнили о штрафах за купание детей в неположенных местах

В Курганской области произошла первая трагедия на водоеме — мальчик утонул в реке Куртамыш, купаясь без взрослых. Проводится доследственная проверка. Власти региона напомнили об ответственности за купание в неположенных местах, сообщил URA.RU .

Согласно обновленной редакции закона «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», родителям за купание детей в неустановленных местах грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тысяч рублей, предпринимателям без образования юридического лица — от 40 до 50 тысяч рублей, а организациям — до 80 тысяч рублей.

В Кургане к открытию сезона готовят несколько официальных пляжей. Планируется открыть пляж «Бабьи пески» в районе ЦПКиО, зону отдыха на Голубых озерах и пляж на бульваре Солнечный. Перед началом сезона там проведут обследование дна, установят буйки и организуют дежурство спасателей. Купание разрешат только после получения санитарных заключений и проверки безопасности воды. Точные даты открытия пляжей будут зависеть от погодных условий и результатов экспертиз.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поставил задачу создать как можно больше зон для безопасного купания. Глава региона призвал жителей соблюдать правила безопасности и внимательно следить за детьми у воды.