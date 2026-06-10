Турэксперт Ансталь отметила, что курорты Краснодарского края стали популярнее на фоне ограниченного выбора

Власти Краснодарского края прогнозируют загрузку курортов летом 2026 года на уровне 90–95%. Реальны ли такие ожидания, рассказала руководитель туроператора и тревел-блогер Наталия Ансталь в эфире радио Sputnik .

По словам эксперта, в условиях ограниченного выбора зарубежных направлений курорты Краснодарского края действительно пользуются большой популярностью у россиян.

«Конечно, наши курорты всегда были загружены. 95% — это, наверное, реальные цифры на июль и август, потому что в июне все-таки спрос поменьше», — отметила она.

Особенностью этого сезона можно назвать то, что люди стали позже покупать путевки. Бронирования в основном пришлись на весну, объяснила Наталия Ансталь. Те, кто планирует заранее, покупают железнодорожные билеты за 90 дней и путевки заблаговременно. А вот путевки с авиаперелетами многие стараются приобрести ближе к датам, даже несмотря на то, что в хороших отелях места практически все раскуплены.

Еще одна тенденция — рост числа самостоятельных путешественников. Все больше людей предпочитают арендовать жилье и путешествовать на своей машине, отметила тревел-блогер. Это связано с тем, что не все готовы к стрессу, связанному с моментальным выкупом железнодорожных билетов в первые минуты открытия продаж. С авиабилетами ситуация несколько спокойнее.