Власти Краснодара сообщили о планах назвать улицу в честь героя России Владимира Жоги

В Краснодаре планируется присвоить одной из улиц имя героя России Владимира Жоги. Об этом сообщили «Краснодарские известия» со ссылкой на данные городской думы.
Соответствующий вопрос уже рассмотрен топонимической комиссией и вынесен на обсуждение комитетов городской думы перед апрельской сессией. Окончательное решение будет принято депутатами 23 апреля.
Предположительно, в Прикубанском округе появится улица имени Владимира Жоги — гвардии полковника, командира батальона «Спарта», героя ДНР и РФ. Он погиб в Волновахе, обеспечивая эвакуацию мирных жителей.
