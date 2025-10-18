Власти Краснодара сообщили о готовности проекта трамвайной ветки в ГМР к лету 2026 года

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин заявил, что проект трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей должны завершить до 30 июня 2026 года. Об этом сообщили « Краснодарские известия ».

По словам представителя местных властей, муниципальный контракт на разработку программы был заключен в декабре 2024 года на сумму 183,8 миллиона рублей. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных мероприятий составила 2,5 миллиарда рублей.

Предполагается, что новая трамвайная ветка протяженностью более трех километров улучшит транспортную доступность отдаленного микрорайона и снизит нагрузку на дороги.