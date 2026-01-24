Власти Карелии анонсировали значительное пополнение автобусного парка в течение трех лет

Глава Карелии Артур Парфенчиков анонсировал существенное обновление муниципального автобусного парка в течение трех лет. Об этом сообщил karelinform.ru .

Уже в 2025 году за счет регионального бюджета приобрели 18 средних автобусов марки «СИМАЗ» для Петрозаводска. Дополнительно 10 больших автобусов поступили в город в декабре минувшего года в рамках программы льготного лизинга, реализуемой в национальном проекте «Инфраструктура для жизни».

Благодаря этому в столице Карелии появились шесть новых маршрутов, которыми воспользовалось более миллиона жителей. Продолжением начатой работы станет приобретение еще 11 современных автобусов в 2026 году, подчеркнул губернатор.