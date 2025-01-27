Власти Южно-Сахалинска сообщили о введении дистанционного обучения в школах

С 28 января в школах Южно-Сахалинска вводится дистанционное обучение. Причина — ожидаемые неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.
Соответствующее решение было принято властями с целью обеспечения безопасности школьников. По данным мэрии, на остров надвигается метель. Занятия в очном формате возобновятся после улучшения погодных условий. Что касается детских садов, они продолжат функционировать в привычном режиме.
Более подробная информация относительно организации образовательного процесса на 29 января будет предоставлена позднее, отметили в местном департаменте образования.
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