Власти Южно-Сахалинска сообщили о введении дистанционного обучения в школах

С 28 января в школах Южно-Сахалинска вводится дистанционное обучение. Причина — ожидаемые неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

Соответствующее решение было принято властями с целью обеспечения безопасности школьников. По данным мэрии, на остров надвигается метель. Занятия в очном формате возобновятся после улучшения погодных условий. Что касается детских садов, они продолжат функционировать в привычном режиме.

Более подробная информация относительно организации образовательного процесса на 29 января будет предоставлена позднее, отметили в местном департаменте образования.