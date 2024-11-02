Власти Якутии: в регионе начался период нападения диких оленей на домашние стада

Власти Якутии заявили о начале периода, когда дикие олени нападают на домашний скот. Подробнее о ситуации рассказала глава Оленекского района Елена Иванова, сообщил « ФедералПресс ».

По ее словам, специалисты работают над сохранением домашних оленей от массового увода дикими животными.

«Мы предпринимаем всевозможные меры», — отметила Иванова.

В региональной администрации пояснили, что дикие олени уводят самок в тундру в период спаривания. Пропавшими числятся стада № 5 и № 3. К ним скоро могут присоединиться № 1 и № 2. Для защиты домашнего скота на место уже направили охотников, оленеводов и других специалистов.