Власти Якутии: в регионе начался период нападения диких оленей на домашние стада

В региональной администрации пояснили, что дикие олени уводят самок в тундру в период спаривания. Пропавшими числятся стада № 5 и № 3. К ним скоро могут присоединиться № 1 и № 2. Для защиты домашнего скота на место уже направили охотников, оленеводов и других специалистов.
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