Власти хакасского Саяногорска рассказали о планах по реализации бульвара «На семи ветрах»

Глава хакасского Саяногорска Евгений Молодняков провел встречу с местными жителями. В ходе мероприятия он рассказал об итогах текущего года и планах на следующий, сообщил сайт «Государственные новости».
По словам главы муниципалитета, в 2025-м состоится реализация бульвара «На семи ветрах». Кроме того, специалисты займутся комплексным развитием сельских территорий в поселках.
Говоря о проделанной работе, Молодняков указал на открытие «Аллеи памяти». Он также рассказал о завершенной реставрации въездной стелы и дорог.
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