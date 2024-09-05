Власти хакасского Саяногорска рассказали о планах по реализации бульвара «На семи ветрах»

Глава хакасского Саяногорска Евгений Молодняков провел встречу с местными жителями. В ходе мероприятия он рассказал об итогах текущего года и планах на следующий, сообщил сайт « Государственные новости ».

По словам главы муниципалитета, в 2025-м состоится реализация бульвара «На семи ветрах». Кроме того, специалисты займутся комплексным развитием сельских территорий в поселках.

Говоря о проделанной работе, Молодняков указал на открытие «Аллеи памяти». Он также рассказал о завершенной реставрации въездной стелы и дорог.