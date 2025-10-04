Власти Хакасии обсудили подготовку бюджета региона на ближайшие три года

На рабочей встрече председатель Верховного Совета Хакасии Сергей Сокол и глава республики Валентин Коновалов рассмотрели важные аспекты социально-экономического развития региона. В ходе встречи обсуждались ключевые темы: подготовка бюджета на следующий трехлетний период, обновление стратегии развития Хакасии до 2030 года и подготовка к отопительному сезону, написали «Государственные новости» .

Сергей Сокол отметил, что, несмотря на дефицит, социальные обязательства должны быть выполнены. В числе приоритетов — выплата зарплат бюджетникам, предоставление социальных пособий и обеспечение стабильной работы коммунальных служб зимой.

Председатель подчеркнул, что новый закон должен быть реалистичным и предусматривать финансирование мероприятий, предусмотренных в Стратегии развития республики.

Согласно законодательству, проект бюджета должен быть представлен в Верховный Совет не позднее 1 ноября текущего года.