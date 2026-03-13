Власти Хабаровского края рассказали о планах по развитию международного судоходства

Хабаровский край поставил перед собой амбициозную цель — развить международный транспортный коридор вдоль реки Амур, открывающий доступ к Арктическим зонам и странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил Transsibinfo .

Реализация такого крупного проекта осуществляется при тесном взаимодействии российских и китайских предприятий.

«Совместными усилиями с партнерами из Китая выделены три приоритетных вектора для развития транспортного коридора», — отметил вице-губернатор Хабаровского края Олег Игнатов.

Основную ставку в развитии водного транспорта в регионе делают на активное международное партнерство. Прошлый год показал успех пилотного международного транзита по реке Амур, что определяет данное направление как приоритетное для дальнейших планов.