Власти Екатеринбурга усилили меры по борьбе с грязью и ямами после зимы

Екатеринбург приступил к масштабной уборке после зимы. Первый вице-мэр Рустам Галямов 17 апреля провел совещание с коммунальщиками, посвященное наведению порядка в рамках Месяца чистоты, сообщил сайт «ФедералПресс» .

На встрече было поручено оперативно штрафовать компании, нарушающие график земляных работ. Застройщики и ресурсоснабжающие организации должны не только своевременно проводить раскопки, но и полностью восстанавливать благоустройство: укладывать асфальт, возвращать газоны и бордюры на место.

«Чистый город — наша главная цель на год. Выводите максимум имеющейся техники и специалистов ручной уборки на улицы», — заявил Рустам Галямов.

Только в ночь с 16 на 17 апреля коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга 151 тонну грязи и 2 тонны мусора. Для мойки дорог и тротуаров было потрачено 1,2 тысячи кубометров воды, а на ямочный ремонт ушла 481 тонна свежего асфальта.

В очищении улиц Екатеринбурга принимают участие 411 дорожных рабочих и 171 единица спецтехники. В мэрии подчеркнули, что техника будет работать в усиленном режиме, пока город не станет чистым.