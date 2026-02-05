Власти Черняховска обсудили статус центра культурного наследия для города

В Черняховске Калининградской области прошла встреча местных властей и представителей ведущего научно-проектного реставрационного учреждения. На встрече обсудили возможности получения городом статуса центра культурного наследия, сообщили «Государственные новости» .

Глава Черняховского округа Виктор Вобликов рассказал, что на собрании особое внимание уделили разработке логичного подхода к получению статуса. Также была затронута тема необходимости провести комплексную инвентаризацию всех архитектурных памятников и исторических объектов.

По мнению Вобликова, получение историко-культурного статуса будет иметь стратегическое значение для Черняховска.