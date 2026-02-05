Власти Черняховска обсудили статус центра культурного наследия для города

В Черняховске Калининградской области прошла встреча местных властей и представителей ведущего научно-проектного реставрационного учреждения. На встрече обсудили возможности получения городом статуса центра культурного наследия, сообщили «Государственные новости».
Глава Черняховского округа Виктор Вобликов рассказал, что на собрании особое внимание уделили разработке логичного подхода к получению статуса. Также была затронута тема необходимости провести комплексную инвентаризацию всех архитектурных памятников и исторических объектов.
По мнению Вобликова, получение историко-культурного статуса будет иметь стратегическое значение для Черняховска.
