Власти Абакана выделили почти 250 млн рублей на реконструкцию дорог

В рамках программы «Градостроительная политика» в Абакане продолжаются масштабные работы по реконструкции дорог. На эти цели городской бюджет выделил почти 250 млн рублей. Об этом написали «Государственные новости» .

Программа «Градостроительная политика» предусматривает ремонт и реконструкцию дорог разного масштаба. Один из самых крупных проектов года — обновление улицы Кирова на участке от улицы Арбан до улицы Итыгина. На эти работы направили свыше 100 млн рублей. Подрядчики ООО «ДСП-8» и «Муниципальный жилищный фонд» укладывают верхний слой асфальта, завершая основной этап. Движение на участке планируют открыть на следующей неделе.

Дорожные бригады также заняты на улице Пирятинской (от ЦСКА до 5-го жилого района) и на улице Саянской в 9-м жилом районе. Кроме того, ведется обустройство парковок и проездов у многоквартирных домов по адресам Арбан, 16–18 и проспект Дружбы Народов.