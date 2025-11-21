«ВладПросФест-2025» стартовал в Дворце детского творчества во Владивостоке

Дворец детского творчества Владивостока превратился в главную площадку для встречи более 2,5 тысячи участников фестиваля «ВладПросФест-2025». Об этом сообщил сайт « Восток-Медиа ».

Мероприятие, куда собрались школьники, педагоги и представители общественности, посвящено вопросам ученического самоуправления, школьной прессы и активизации молодежных движений.

Открытие прошло ярко и динамично благодаря выступлению талантливых ребят. Танцевальные номера и проникновенные музыкальные композиции быстро создали творческую атмосферу, зарядив всех присутствующих энергией и положительными эмоциями.