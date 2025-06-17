Владивосток принял отряд кораблей Тихоокеанского флота после дальнего похода

Корреспондент телеканала «Звезда» Николай Кугук сообщил о возвращении отряда кораблей Тихоокеанского флота во Владивосток после завершения дальнего плавания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В состав группы вошли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также танкер «Печенга». Возвращение прошло торжественно, несмотря на сложную погоду в Приморье, характеризующуюся туманом, ветром и дождем.

Моряки, вернувшись домой спустя шесть месяцев, преодолели значительные расстояния, пройдя через десятки тысяч морских миль, 10 морей и пересекли два океана. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина высоко оценил профессионализм экипажей, отметив, что они вновь подтвердили репутацию тихоокеанских моряков, способных решать самые сложные задачи. Моряков поздравили с успешным возвращением, подчеркнув важность опыта и мастерства, которыми они делятся друг с другом.