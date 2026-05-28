Владислав Лисовец рассказал, как не ошибиться с нарядом на выпускном

Выпускной вечер — время, когда хочется выглядеть безупречно. Однако в стремлении создать идеальный образ многие допускают типичные ошибки. По мнению стилиста Владислава Лисовца, залог успешного наряда — в акценте на индивидуальности и комфорте, а не в следовании модным трендам. Об этом написал «Петербург 2» со ссылкой на сайт Legion-Media.

Лисовец подчеркивает, что универсальных правил для выпускного не существует. Он уверен: попытки соответствовать чужим стандартам часто приводят к разочарованию. Вместо этого стилист рекомендует выбирать одежду, которая подчеркивает уникальность и позволяет чувствовать себя уверенно.

Среди удачных вариантов Лисовец выделяет лаконичные однотонные платья, брючные костюмы с белой рубашкой и галстуком, а также мини-платья, если они соответствуют настроению. Он отмечает, что важно избегать тяжелого макияжа, неудобной обуви и одежды, которая сковывает движения. Эти элементы могут испортить даже самый долгожданный вечер.

Лисовец советует ориентироваться на свои ощущения и не бояться простых решений. Он считает, что женственность, легкость и элегантность остаются вне времени, а попытки следовать трендам вопреки собственному стилю редко приносят радость.