Владимир Путин назвал RT точкой опоры за рубежом

Выступая на Валдае, президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы журналистов телеканала RT, особенно за рубежом.

Глава государства подчеркнул, что RT стал своего рода точкой опоры России с других странах. Именно по этой причине европейские и западные страны так активно и препятствуют работе журналистов.

Путин добавил, что в России нет такой разветвленной системы СМИ, как за рубежом. Но даже одного RT очень боятся и пытаются всеми силами запретить работу телеканала и его журналистов.

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