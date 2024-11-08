Владимир Путин назвал RT точкой опоры за рубежом

Глава государства подчеркнул, что RT стал своего рода точкой опоры России с других странах. Именно по этой причине европейские и западные страны так активно и препятствуют работе журналистов.

Путин добавил, что в России нет такой разветвленной системы СМИ, как за рубежом. Но даже одного RT очень боятся и пытаются всеми силами запретить работу телеканала и его журналистов.