Владимир Путин назвал новую Lada Aura хорошей машиной

Президент России Владимир Путин оценил новую Lada Aura, на которой приехал за рулем на открытие последнего участка трассы М-11. Об этом сообщил Life .

Российский лидер отметил, что машина хорошая. Владимир Путин проехал на ней по новому участку трассы. Теперь строительство автодороги между Петербургом и Москвой полностью завершена.

Ранее сообщалось, что 16 июля российский лидер дал старт движению по новой трассе «Обход Тольятти» и мосту через Волгу, а также по северному обходу Твери.