Владимир Потанин станет главой Попечительского совета Центрального университета

Руководство вуза приняло решение сформировать Попечительский совет, возглавить который предложили Владимиру Потанину.

Бизнесмен согласился занять пост и выразил уверенность, что команда Центрального университета справится с задачами, поставленными перед вузом. Попечительский совет будет заниматься развитием партнерства с образовательными учреждениями и бизнес-структурами, а также обеспечением материально-технической базы и привлечением финансирования.

«Развитие высоких технологий и ИИ становится определяющим для будущего России в ряду ведущих мировых держав», — отметил Потанин. «Поэтому подготовка грамотных, высококвалифицированных кадров для этой отрасли в наши дни является стратегическим приоритетом в сфере образования. Считаю, что команда Центрального университета и Т-Банка обладает всеми компетенциями для успешного решения этой задачи».

В руководстве вуза подчеркнули, что Владимир Потанин известен своими грантовыми и образовательными проектами, инвестициями в финтех и хорошо понимает потребности бизнеса в качественных специалистах. Его опыт должен помочь вузу удовлетворить растущий спрос на квалифицированные кадры в сфере IT и высоких технологий.

Центральный университет — первый в России вуз на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics), основанный крупнейшими российскими компаниями. Сооснователями университета выступают Т-Банк, «Норникель», Росатом, Газпромбанк, МТС, СИБУР и другие. В этом году на программы бакалавриата университет примет 500 студентов.

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