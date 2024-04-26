Владимир Ефимов: 147 школ и детсадов построили в ТиНАО с 2012 года | 360°

Общество 26 апреля 2024, 10:09 Владимир Ефимов: 147 школ и детсадов построили в ТиНАО с 2012 года Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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С момента присоединения к Москве Троицкого и Новомосковского административных округов в 2012 году там построили 48 общеобразовательных школ и 99 детских садов. Данные об этом привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возводили школы и детские сады и за счет средств, которые были заложены в адресную инвестиционную программу столицы, и с помощью инвесторов.

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Москва придерживается политики комплексного освоения территорий ТиНАО, подчеркнул Ефимов. Он обратил внимание, что вместе со строительством нового жилья там возводят и социальные объекты.

«С 2012 года в округах появилось более 40 тысяч учебных мест в школах и более 20 тысяч — в дошкольных учреждениях. В прошлом году в ТиНАО построили 27 новых объектов образования — 12 школ и 15 детских садов», — указал заммэра.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, во всех новых учреждениях учтены вопросы безопасности детей, воспитателей и преподавателей.

«В зданиях смонтированы системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией», — подчеркнул он.

Отдельное внимание Жидкин обратил на создание всех условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об обустройстве школ и детсадов

В новых учреждениях есть все условия, чтобы дети могли развиваться всесторонне. Этого удается достичь в том числе и за счет организации предметно-пространственной среды, которая помогает учитывать самые разные интересы и уровни активности воспитанников.

В детсадах есть залы для занятий, кружковые, спальни, методические кабинеты, медицинские кабинеты, раздевалки, буфеты и пищеблоки полного технологического цикла. Есть просторные групповые, удобные выходы на улицу, а окна установлены с увеличенным остеклением, имеются игровые площадки.

В школах появились современные кабинеты, в том числе ИТ-полигоны, есть классы для занятий робототехникой. Дети могут заниматься исследованиями в лабораториях. Предусмотрены большие спортивные блоки с залами для занятий физкультурой и гимнастикой, залы для проведения мероприятий, а на школьных дворах оборудованы спортивные зоны.