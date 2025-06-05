Владельцы «Единой карты петербуржца» получат льготы в Эрмитаж

Программа «Единая карта петербуржца» теперь предоставляет особые условия для посещения Главного штаба Государственного Эрмитажа. Обладатели карты могут приобрести билет всего за 400 рублей, что на 20% дешевле обычной стоимости. Это предложение направлено на повышение интереса к культурным мероприятиям среди жителей Санкт-Петербурга, сообщила gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Инициатива не только облегчает доступ к культурным ценностям, но и укрепляет связь с историческим наследием, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Проект активно развивается и уже объединяет более 60 музеев.

В настоящее время 63 музея, включая федеральные, такие как Русский музей и Российский этнографический музей, участвуют в программе «Единая карта петербуржца».