Владельцев животных призвали быть осторожными при кормлении питомцев в Новый год

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Ветеринарный врач Елена Алешина рассказала «Москве 24», что можно давать домашним животным с праздничного стола.

По словам эксперта, максимум, чем можно порадовать питомцев, — это овощи и некоторые фрукты. При этом кошкам и собакам категорически противопоказаны бананы, картофель, болгарский перец и яркие экзотические фрукты, включая мандарины, пишут «7Дней».

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