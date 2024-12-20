Владельцев животных призвали быть осторожными при кормлении питомцев в Новый год

Ветеринарный врач Елена Алешина рассказала «Москве 24» , что можно давать домашним животным с праздничного стола.

По словам эксперта, максимум, чем можно порадовать питомцев, — это овощи и некоторые фрукты. При этом кошкам и собакам категорически противопоказаны бананы, картофель, болгарский перец и яркие экзотические фрукты, включая мандарины, пишут «7Дней».