Владельцев загородных домов предупредили о мошенничестве в зимне-весенний период

Владельцы загородных домов и дач могут столкнуться с мошенничеством в зимне-весенний период. Об этом RT сообщил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По его словам, мошенники либо собирают информацию о собственниках в СНТ, либо взламывают почтовые ящики правления или председателей. Пароли к таким ящикам часто простые и не меняются годами. Злоумышленники рассылают фейковые сообщения об оплате членских или других взносов, например, на прокладку кабеля или обновление инфраструктуры.

«Для того чтобы защититься от данной схемы мошенников, необходимо внимательно изучать письма и сообщения от председателей/правления СНТ, особенно детально изучив реквизиты для оплаты и цель сбора. Всегда лучше уточнить спорный вопрос по телефонам правления», — подчеркнул эксперт.