Владельцам гаражей с фундаментом и коммуникациями напомнили о возможности гаражной амнистии

Гаражную амнистию, позволяющую в упрощенном порядке оформить в собственность капитальные гаражи и земельные участки под ними, планируют завершить 1 сентября 2026 года. О том, кто может воспользоваться упрощенной процедурой приватизации гаража, рассказал Общественной Службе Новостей председатель Комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы Александр Толмачев.

Толмачев пояснил, что «гаражная амнистия была рассчитана на капитальные объекты, эти объекты нужно было узаконивать так же, как дачи. Однако, начиная с нулевых годов, законодательство кардинально изменилось, особенно что касается градостроительного, жилищного и земельного кодексов, все документы стали пересматриваться.

В связи с чем такие объединения, как гаражный кооператив или Ассоциации гаражников-любителей, которые объединяют 300–500 тысяч человек, стали не полезны для крупных городов и их решили загнать в многоярусные парковки, тогда и появилась программа «Народный гараж», цель которой было снесение массы гаражей мотивацией на покупку машины-места».

На сегодняшний день воспользоваться гаражной амнистией могут владельцы капитальных гаражей с фундаментом и подведенными коммуникациями.