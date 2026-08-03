Владельцам дач сообщили, что можно уменьшить расходы на коммунальные услуги, если использовать определенные льготы

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT сообщил, что владельцы дач могут уменьшить расходы на коммунальные услуги, если будут использовать определенные льготы и возможности.

Он отметил, что для домов с электрическим отоплением существуют специальные сезонные коэффициенты. Если дачный дом не газифицирован и отапливается электричеством, собственник может получить более выгодный диапазон тарифов, предоставив подтверждающие документы в энергоснабжающую организацию.

Также Чаплин напомнил о льготном сельском тарифе на электроэнергию для домов, зарегистрированных как жилое помещение и находящихся в сельском населенном пункте. Для СНТ, расположенных на землях сельхозназначения и относящихся к сельским поселениям, также применяется пониженный тариф, но это уже зависит от регионального законодательства.

По словам депутата, при наличии централизованного водопровода можно рассмотреть установку собственной скважины, что окупится за несколько сезонов. Также в качестве альтернативы он предложил использовать капельный полив, сбор дождевой воды и мульчирование почвы.

Кроме того, Чаплин подчеркнул, что можно сделать перерасчет за воду, водоотведение и вывоз мусора в городе, если выезжаешь на дачу более чем на пять календарных дней. Для этого нужны подтверждающие документы, например, справка от председателя СНТ о фактическом проживании на даче. Заявление можно подать до отъезда, во время отсутствия или в течение 30 дней после возвращения.