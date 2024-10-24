Владелица российско-китайского брачного агентства сообщила, что русские невесты высоко ценятся мужчинами из Китая

Русские невесты высоко ценятся мужчинами из Китая, другой вопрос, что не всегда россиянка, имеющая хорошую работу и образование, согласится на подобный брак. Об этом RT рассказала владелица российско-китайского брачного агентства Татьяна.

Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил китайским мужчинам искать невест в других странах, в том числе в России.

По словам свахи, россиянки не менее требовательны в подборе женихов, чем китаянки. Гражданки России зачастую выдвигают к будущему супругу более жесткие требования.

Муж Татьяны, гражданин Китая, заметил, что женщины из России считаются добродетельными и очень красивыми в его стране, поэтому китайские мужчины охотно берут их в жены.