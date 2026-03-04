Владелец салона Gulo Пятышин сообщил, что новый ГОСТ на ногтевой сервис может стать невыгодным для бизнеса

Росстандарт утвердил первый ГОСТ для ногтевого сервиса, который начнет действовать с 30 апреля 2026 года. Документ содержит нормативы времени на различные процедуры. Однако эти требования могут быть невыгодными для бизнеса и непрактичными, сообщил владелец мужского салона Gulo Евгений Пятышин в беседе с Life.ru .

По мнению эксперта, нормативы времени на некоторые процедуры, такие как массаж и спа-уход, сильно завышены. «Массаж по 40 минут и спа-уход — это, конечно, довольно-таки сильно растянутая история», — заявил Пятышин.

Тайминги на маникюр и педикюр также вызывают вопросы. Например, экспресс-вариант педикюра, затрагивающий только пальцы, по новым нормам занимает слишком много времени. В результате салон может принять меньше клиентов, уверен специалист.

Пятышин отметил, что повышение цен на услуги не решит проблему, так как это может отпугнуть клиентов. Салоны вряд ли будут следовать новым нормативам, считает эксперт, потому что клиенты не готовы тратить столько времени на процедуры.